Фото с сайта www.ridus.ru Фото с сайта www.ridus.ru Исчезновение самолета авиакомпании Malaysia Airlines стало результатом "умышленных действий" находившихся на борту людей, однако версию об угоне лайнера еще нельзя назвать единственно верной, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак. Ранее СМИ сообщали, что малазийские следователи пришли к выводу об угоне самолета, который пропал в ночь на 8 марта, сообщает РИА "Новости". "Несмотря на сообщения СМИ о том, что самолет был угнан, я хотел бы внести ясность, что мы все еще рассматриваем все возможные причины отклонения воздушного судна от курса", — заявил премьер на пресс-конференции в субботу. По его словам, на основании данных радаров можно сделать вывод, что самолет менял свое направление, и "с большой долей уверенности" можно утверждать, что некоторые системы связи на борту лайнера вышли из строя. Данные радаров, отметил Разак, показывают, что лайнер мог двигаться в двух направлениях. "На основании новых данных, местоположение воздушного судна может быть определено в одном из двух коридоров — от границы Казахстана и Туркменистана до севера Таиланда, или к югу от Индонезии до юга Индийского океана", — отметил он. В связи с этим, по его словам, малазийские военные и спасательные службы прекращают операцию в районе Южно-Китайского моря и проводят переговоры с другим странами по расширению зоны поисков.