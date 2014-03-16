В Крыму начался референдум о присоединении к России
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости В республике Крым, с 1954 года являющейся частью Украины, начался референдум о статусе автономии и расширении ее полномочий. На голосование вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Вопросы в бюллетенях написаны на трех языках: русском, украинском и крымско-татaрском. Бюллетень, в котором оставлены неотмеченными или отмечены оба варианта, будет считаться недействительным. По данным международной социологической службы GfK, которые приводит ИТАР-ТАСС, около 70 процентов крымчан планируют проголосовать за присоединение Крыма к РФ. Изначально референдум в Крыму планировалось провести 25 мая 2014 года. Тогда в нем не оговаривался вариант присоединения республики к России, а речь шла только о статусе Крыма в составе Украины. На 16 марта референдум был перенесен по инициативе Сергея Аксенова, назначенного 27 февраля председателем Совета министров Крыма. Власти автономной республики отказались подчиняться Киеву после того, как от власти был отстранен президент Украины Виктор Янукович. Новые власти Украины в свою очередь считают референдум антиконституционным.