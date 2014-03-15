По словам очевидцев, ВАЗ 21015 спускался с омеговского моста и вылетел на встречную полосу, зацепил автомобиль "Опель Вектра" и столкнулся лоб в лоб с "Ладой Приора". Остальные машины попали в ДТП, пытаясь уйти от столкновения. Водитель ВАЗ 21015 был госпитализирован, на место аварии приехал его брат, который рассказал, что узнал о ДТП по телефону. По его словам, водитель ВАЗ 21015 выехал на встречную полосу, потому что его подрезал другой автомобиль. На место ДТП прибыла скорая помощь, были госпитализированы водители трех автомобилей - ВАЗ 21014, "Лада Приора" и ВАЗ 21015. Больше всех потрадал водитель ВАЗ 21015, у него травма головы. ВАЗ 21014, пытаясь уйти от возможного столкновения, врезался в столб. На место ДТП сразу же прибыли сотрудники "Жайык жарыгы", чтобы оценить нанесенный ущерб. К слову, На "Приоре" были атырауские номера. - Я ехал по своей стороне, - говорит водитель "Опеля" Акболат. - Вдруг на встречу мне вылетела "пятнашка", я стал уходить от лобового столкновения, но он зацепил меня и лоб в лоб столкнулся с "Ладой Приорой. На место ДТП сразу же прибыли дознаватели. После их работы 2 машины увезли на эвакуаторе. Из-за этого столкновения на мосту образовалась огромная пробка. Водитель ВАЗ 21014 Ержан предоставил запись видеорегистратора.