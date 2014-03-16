Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org 16 марта по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает официальный сайт президента России. Стороны обменялись мнениями в связи с острым кризисом на Украине, уделив особое внимание проходящему в Крыму референдуму. "Отмечен высокий уровень его организации, выражено удовлетворение тем, что населению полуострова обеспечена возможность для свободного волеизъявления по принципиально важному для крымчан вопросу", - говорится в сообщении. В этот же день Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В центре внимания лидеров двух стран также были украинский кризис и референдум в Крыму. Путин отметил, что "волеизъявление населения полуострова реализуется в полном соответствии с нормами международного права", а также подчеркнул, что "Россия будет уважать выбор жителей Крыма". Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря Ангелы Меркель сообщает, что немецкий канцлер осудила вторжение российских военных в районе Херсона (15 марта МИД Украины сообщил о высадке 80 российских десантников в районе поселка Стрелковое Херсонской области. Поселок якобы был захвачен при поддержке 4 боевых вертолетов и 3 боевых бронемашин - Прим.), а также пожелала большего присутствия представителей ОБСЕ на территории Украины. Напомним, 16 марта в Крыму проходит всенародный референдум, на котором жителям полуострова предстоит ответить на вопрос, хотят ли они войти в состав России. Отметим, что центральная власть на Украине и многие мировые державы не признают проведение референдума.