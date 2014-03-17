95 процентов крымчан проголосовали за присоединение к России
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Согласно данным с половины избирательных участков, 95,5 процентов принявших участие в референдуме жителей Крыма проголосовали за вхождение автономии в состав России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комиссии по проведению референдума Михаила Малышева. По его словам, 3,5 процента проголосовавших выбрали пункт в бюллетене, согласно которому Крым остается в составе Украины. Один процент бюллетеней признан недействительным. Явка на референдуме составила 82,71 процента избирателей. Названные Малышевым предварительные результаты референдума стали первыми официальными сведениями об итогах голосования. После закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому), были опубликованы данные экзит-поллов, согласно которым за вхождение Крыма в состав России проголосовали 93 процента пришедших на избирательные участки. Ранее премьер-министр Крыма Сергей Аксенов признал референдум состоявшимся. На референдум, состоявшийся в Крыму 16 марта, были вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Официальный Киев, а также лидеры многих иностранных государств, ОБСЕ и другие международные организации назвали референдум антиконституционным, Россия считает его легитимным.