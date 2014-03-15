Фото с сайта voronz.in.ua Фото с сайта voronz.in.ua Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что причиной кризиса на Украине стал срыв перестройки и "бездумный, авантюристический" роспуск СССР, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Горбачева. "Я боролся за сохранение единого государства всеми доступными политическими - подчеркиваю, политическими - средствами. И до, и после сговора руководителей Российской Федерации, Украины и Беларуси в Беловежской Пуще я предупреждал об опасностях разрушительных действий тогдашнего российского руководства", - пишет Горбачев. "К сожалению, к моим предупреждениям не прислушались. Верховный Совет Российской Федерации под аплодисменты одобрил разрушение Союза, ни словом не упомянув о Крыме и Севастополе", - отмечает Горбачев. По мнению Горбачева, необходимо не допустить начала новой "холодной войны". "Я надеялся, что украинские политики смогут найти достойный выход из сложившейся ситуации. А когда стало ясно, что события приобретают все более опасный оборот, обратился к президентам Путину и Обаме, к другим мировым лидерам с призывом использовать свои возможности и авторитет, чтобы помочь украинцам найти выход из тупика. К сожалению, этого не было сделано. Моя позиция, мой призыв остаются в силе. Главное - остановить опасную эскалацию, найти решение, которое будет поддержано гражданами Украины, России, предотвратит новую холодную войну", - считает Горбачев. Горбачев также призвал СМИ "не разжигать страсти и не нагнетать атмосферу" вокруг кризиса на Украине. "Давайте помнить, что речь идет о двух странах, двух народах, связанных вековыми узами. Ни в коем случае нельзя допустить трагического раскола между ними. Надо помочь людям достичь согласия", - отметил Горбачев.