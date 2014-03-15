Кадр 31 канала Кадр 31 канала Трагедией обернулось лечение в столичном перинатальном центре для беременной Акмарал Турсынбаевой. Девушка умерла. Родственники обвиняют в халатности врачей, сообщает 31 канал. По заключению экспертизы Журсин Турсынбаева пытается составить хронологию болезней погибшей чуть больше месяца назад дочери. 24-летняя Акмарал Турсынбаева попала в перинатальный центр №1 Астаны с признаками токсикоза. Месячная противорвотная терапия не дала результатов. Через 10 дней девушку госпитализировали повторно. "Все время я провела рядом с Акмарал. Ее состояние постоянно ухудшалось, но врачи не говорили, что происходит. Мы не знали, какие диагнозы они там ставят. Было искусственное прерывание беременности, потом выскабливание. Ее просто молча увозили, и все. После этого ей удалили матку. А потом Акмарал впала в кому", - говорит мать погибшей. Акмарал умерла в январе этого года. В документах отмечают сепсис и тромбоз головного мозга. Родственники подали заявление в правоохранительные органы. Предварительная экспертиза выявила ряд нарушений в лечении пациентки. Следователи возбудили уголовное дело, но недавно приостановили. И это вызывает опасения у заявителей. Некие посредники уже предлагали примирение, рассказывает брат погибшей девушки. "Сумму 50 тысяч долларов они хотели нам предложить. Но я отказался от этих денег", - рассказал брат Алимжан Турсунбаев. Руководство перинатального центра №1 избегает общения с прессой. Одна из замов главврача - Валентина Гергерт - комментировать ситуацию наотрез отказалась, ссылаясь сначала на собственную некомпетентность по этому ЧП, а потом - на запрет главврача и руководителей Управления здравоохранения.