Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В ЗКО с 11 по 13 марта было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус". Сотрудники УАП ДВД ЗКО проверяли наличие разрешительных документов, осуществление регулярных и нерегулярных перевозок и соблюдение водителями правил перевозки пассажиров, багажа и грузов, техническое состояние и соответствие экипировки автотранспортного средства требованию международных договоров, соответствие установленных топливных баков требованиям завода-изготовителя, прохождение водителями медицинских и технических осмотров перед рейсами, соблюдение водителями режимов труда и отдыха. В период проведения мероприятия по области было составлено 157 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы ДВД ЗКО, регулярные автомобильные перевозки без соответствующих свидетельств осуществляли 9 транспортных средств, нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 20, не прошли технический осмотр – 29. Превысили скорость 13 водителей, нарушили правила перевозок пассажиров – 24, проезд на запрещающий сигнал светофора – 1, нарушение правил маневрирования – 28, нарушение правил проезда железнодорожного переезда – 2. Кроме того 5 водителей ездили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 18 водителей ездили без соответствующих документов, с техническими неисправностями на линию вышли 5 автобусов.