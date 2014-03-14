Заслушав докладо развитии МСБ в сельской местности, глава ЗКО Нурлан НОГАЕВ призвал объективно смотреть на цифры. - Вы приводите положительный пример Бурлинского и Зеленовского районов, в первом 6 млрд поступлений в бюджет, у Зеленовского района более 1 млрд. А если убрать от этих поступлений долю нефтяных компаний, то картина такая же, как и в южных районах области, хотя в Бурлинском и Зеленовском районе потенциал больше. У одного развито производство, у другого - большая площадь плодородных земель. Не нужно заниматься самоуспокоением и приводить такие цифры, должна быть реальная работа, показатели трудоустройства людей. Где это работа? - обратился аким ЗКО к своему заму, но тот затруднился с ответом, и аким продолжил: - У нас сельскохозяйственный регион, и развитие капельного орошения и животноводства - это наш козырь. Я еще раз напоминаю, что в прошлом году осенью был снят карантин на ящур, и сейчас мы свободно размещаемся на российском рынке. У области большой потенциал, пять приграничных регионов РФ, кроме этого крупные производители размещаются и в Москве. В этом направлении мы должны усиливаться, нужно развивать базу для развития животноводства и бахчеводства, - сказал аким ЗКО. - Самая главная проблема - это пассивность населения, - взял слово Марат КАРИМОВ, - люди неохотно пользуются госпрограммами. - Это показатель вашей работы, значит, не информируете, плохо объясняете. Мы не должны сидеть, сложа руки: не идут, не хотят и все. Найдите индивидуальный подход, это как происходит: у одного что-то получается, и цепной реакцией пойдет, скажет, чем я хуже, - посоветовал Нурлан НОГАЕВ и рассказал один случай. - Ко мне обратился человек с просьбой трудоустройства, говорит, что местный аким сельского округа не помогает, предлагает работу с биржи, а я не хочу трудиться на грязной работе. Вот это иждивенческий настрой, привыкли рассчитывать на помощь государства. Это нужно прекращать, и это системная проблема, к решению которой мы должны подходить сообща. Некоторые бизнесмены из-за этой проблемы ищут пути привлечения иностранной рабочей силы. И, самое главное, просят только небольшой участок земли и готовы развивать там капельное орошение! Тему «иждивенческого настроя» населения подхватил аким Жангалинского района ЗКО. - Как мы все помним, при Союзе действовал закон о тунеядстве. Когда людям предлагали работу, а они отказывались, и потом не находили ее сами, их привлекали к наказанию. И, кстати говоря, этот закон работал, - сказал Лавр ХАЙРЕТДЕНОВ. Слова акима района присутствующие восприняли с улыбкой, но далее тему развивать не стали. - Мы говорим о развитии предпринимательства на селе, но не нужно забывать и о городе, здесь все преимущества для развития МСБ! Город должен быть в этом плане примером, - продолжил Нурлан НОГАЕВ. - Сделана большая работа. Но есть и места, куда стоит обратить внимание. Например, упорядочить движение и стоянки у всех городских рынков. Возможно, стоит сделать стоянки платными. Проделана большая работа и по переносу стихийных прилавков в торговые дома, и эту работу видно, - сказал аким, обращаясь к. - Необходимо продолжить это направление, теперь нужно упорядочить движение и стоянку автотранспорта в районе рынков города. Да, ГАИ работает, но они не должны же теперь стоять на рынке, другой работы хватает. Мы говорить о новых стандартах, о цивилизации, требовании времени. Человек, приехавший на рынок, он не должен часами стоять и думать, где припарковаться или же, как оттуда выехать. Объезжая город, мы видим, что в центре города у рынков стоят эти фуры, очень много транспорта стихийно припарковано. Почему бы не проработать вариант государственно-частного партнерства, почему бы хозяевам этих рынков не организовать платные стоянки. Это и налоговая база, и рабочие места, и, конечно же, комфорт для посетителей рынка. Отдав 40-50 тенге, человек будет уверен, что его машину не покарябают, что он спокойно может выехать. Есть опыт в больших городах. Этим вопросом Ногаев предложил заняться и.о. акима города Галыму ОРЫНГАЛИЕВУ. Тунеядство - жизнь на чужой счет, чужим трудом, паразитизм, безделье (Большой Энциклопедический словарь). 4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. За тунеядство лишали свободы на срок до двух лет.