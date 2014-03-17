Более 20 лет ТОО «Урал-Кров-Авто» работает на автомобильном рынке Казахстана. Многие годы успешной работы не прошли даром и позволили компании выйти в число лучших. Подробнее о работе компании корреспонденту портала «Мой ГОРОД» рассказал коммерческий директор Сергей КОВАЛЕНКО.
История зарождения компании началась в ноябре 1991 года. Первые прямые контракты были заключены с крупнейшими российскими автомобилестроителями ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
- Поначалу наш коллектив был небольшой, всего 7 человек, - рассказывает коммерческий директор ТОО «Урал-Кров-Авто» Сергей КОВАЛЕНКО
. - В то время занимались прямыми поставками российских автомобилей. Самым главным для нас было стать надежным партнером, и мы старались профессионально подходить к своей работе. Со временем наша компания росла и развивалась, налаживались новые деловые отношения. Сейчас коллектив ТОО «Урал-Кров-Авто» насчитывает 153 человека.
С 2005 года мы являемся официальным дилером бренда Volkswagen в Уральске
. А осенью 2007 года мы открыли первый автосалон в Казахстане, который соответствовал всем требованиям стандартов концерна Volkswagen AG. В 2013 году был заключен прямой долгосрочный контракт на поставку и обслуживание продукции Volkswagen с российским импортером, поэтому теперь мы имеем возможность предложить покупателям автомобили по более привлекательной цене. Что в свою очередь порадует наших автолюбителей.
Работая на автомобильном рынке Казахстана, компания «Урал-Кров-Авто» заработала себе репутацию надежного поставщика, с которым заключили контракты многие известные компании. На сегодняшний день ТОО «Урал-Кров-Авто» является официальными дилерами брендов Mitsubishi
, Suzuki
и Nissan
. А также с 2010 года является официальным импортером автомобилей Renault
в Западно-Казахстанской области..
На сегодняшний день компания занимается не только поставкой, но и сервисным обслуживанием автомобилей известных марок.
- Все автостанции компании оснащены самым современным оборудованием, - продолжает Сергей Сергеевич. - Сотрудники прошли специальную подготовку и имеют сертификаты, подтверждающие их квалификацию. Поэтому наши клиенты могут осуществить любое техническое обслуживание - диагностику, все работы по ремонту двигателей, ходовой и электрической частей автомобиля, в том числе и установку дополнительного оборудования на профессиональном уровне. Также в нашем автоцентре имеется кузовной цех, который может выполнять работы любой сложности.
С каждым годом на автомобильном рынке появляется все больше компаний, которые пытаются создать конкуренцию ТОО «Урал-Кров-Авто». Но администрация компании уверена, что это не сможет помешать им развиваться.
- Мы не первый год работаем на авторынке Казахстана, и нас знают как надежную компанию. Нам есть, что предложить клиентам, у нас хороший модельный ряд автомобилей на рынке Казахстана. А самое главное – наши цены значительно ниже цен конкурентов, что в итоге влияет на выбор конечного покупателя. Мы в полном объеме поддерживаем гарантийное обслуживание. Для этого у нас есть практически все: и хорошее оборудование, и высококвалифицированный персонал. Автомобили, приобретенные у нас, обходятся людям намного дешевле, а такое может себе позволить далеко не каждая фирма. Мы не ищем дешевой рекламы, стараемся работать, что называется, на совесть, учитываем пожелания наших клиентов. И поэтому, я думаю, люди вполне самостоятельно смогут разглядеть свою выгоду и выбрать, где покупать и обслуживать свой автомобиль. Мы всегда рады видеть покупателей в наших автосалонах! - подытожил Сергей КОВАЛЕНКО.