Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Павлодарский филиал "Азия-Авто" собирается отобрать деньги, выделенные в виде спонсорской помощи на автомобиль "нива-лада 21214-187". Указанный автомобиль бывший аким Павлодарской области Ерлан Арын подарил в августе прошлого года одному из четырех лучших педагогов региона, пишет газета "Время". Кому именно отошла машина, на данный момент непонятно, это может быть Тажибай Шаймерденов, Иван Лозовик, Галия Амирханова или Кульзада Ахметова. Айдын Елемесов, директор павлодарского филиала "Азия-Авто", начал тяжбу по просьбе депутата Серика Сулейменова, владельца крестьянского хозяйства "Болат", который потребовал вернуть 1 690 000 тенге. По словам Сулейманова, он перечислил деньги ни счет "Азия-Авто", собираясь приобрести машину для хозяйства. Однако через некоторое время узнал, что эту самую машину уже кому-то подарили. Заместитель акима Нуржан Ашимбетов заявляет, что все случившееся не более, чем шутка. "Просто у Сулейменова поменялись интересы. В свое время он хотел помочь учителям, перед августовской конференцией сам вызвался приобрести машину для педагогов, а сейчас у него возникли какие-то внутренние противоречия, и он решил себе эту машину вернуть", - говорит он. Он говорит, что Сулейменов не оформил спонсорскую помощь документально.