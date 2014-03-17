Иллюстративное фото с сайта autostan.kz Иллюстративное фото с сайта autostan.kz Неизвестные "представители Майдана" захватили на Украине 50 грузовиков, идущих в Казахстан, сообщает Russia Today. Как сообщил представитель российской компании, в связи с практически нулевыми продажами на Украине за последние 2 месяца было принято решение о передачи 50 автомобилей со склада "Торговой компании КАМАЗ" в Чернигове в адрес "Торговой компании КАМАЗ" в Астане. Однако на выезде из Чернигова колонна автомобилей была остановлена вооруженными людьми, которых было около десятка. Захватчики представились "самообороной Майдана" и потребовали предъявить документы, на основании которых автомобили вывозятся. Им были предъявлены декларации, подтверждающие экспорт в Казахстан. "Доводы, что техника идет в Казахстан, что это не государственная собственность не воспринимались. Более того, раздавались угрозы открыть огонь, если колонна попробует двинуться", - заявил представитель автопроизводителя. В итоге автомобили были возвращены на стоянку в Чернигов под охрану представителей "самообороны Майдана". Попытки договориться об освобождении автомобилей не завершились успехом, однако появились требования заплатить, правда, без уточнения сумм выплат.