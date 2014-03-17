Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Завершен первый этап процедуры приема-передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении из АО «НПФ «УларУмит», который начался 3 марта текущего года. Об этом деловому порталу Kapital.kz в пресс-службе ЕНПФ. На индивидуальные пенсионные счета (ИПС), открытые в единой автоматизированной базе вкладчиков АО «ЕНПФ» (ЕНПФ), зачислены пенсионные накопления вкладчиков АО «НПФ «УларУмит». По итогам завершения первого этапа процедуры приема-передачи пенсионных активов и обязательств АО «НПФ «УларУмит» в ЕНПФ открыт 1 млн. 433 тыс. 470 индивидуальных счетов, в том числе по договорам об обязательном пенсионном обеспечении – 1 млн. 420 тыс. 212, по договорам о добровольном пенсионном обеспечении – 8 тыс. 727, по договорам о добровольном профессиональном обеспечении – 4 тыс. 531. Общая сумма пенсионных накоплений присоединившихся вкладчиков составила 444 млрд. 104 млн. 733  тыс. тенге. В результате консолидации пенсионных активов и обязательств девяти НПФ, включая АО «НПФ «ГНПФ», количество ИПС вкладчиков(получателей) ЕНПФ по всем видам договоров превысило 7,2 млн., сумма пенсионных накоплений – более 2,6 трлн.тенге. Перевод пенсионных активов из НПФ «УларУмит» был осуществлен в один операционный день. Пенсионные накопления (с учетом взносов и инвестиционного дохода) каждого вкладчика (получателя) переданы в ЕНПФ в том размере, в котором они были сформированы в АО «УларУмит» на момент их передачи. В настоящее время вкладчики АО «УларУмит» являются вкладчиками ЕНПФ и могут воспользоваться услугами, предоставляемыми фондом. Окончание второго этапа процедуры приема-передачи пенсионных активов запланировано на 3 июня 2014 года. В течение второго этапа будут переданы форматы, содержащие историю операций по ИПС вкладчика и, при наличии, изменений его реквизитов, а также определенный перечень документов, связанных с пенсионными активами и обязательствами, сформированными в период деятельности передающего фонда.