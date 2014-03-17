horde.me_15 марта в 2.30 ночи в Аксае на территории  "Аксайпроминвест" по ул. Дружба народов из охотничьего ружья была обстреляна автомашина "Toyota LandCruiser". За рулем находился житель Аксая 1986 г.р. Пассажир автомашины 1984 г.р. получил огнестрельное дробовое ранение шеи - ни водитель, ни второй пассажир не пострадали. Преступники скрылись на внедорожнике темного цвета. Потерпевшие работали в ТОО "Бейбарыс", они охраняли гостиницу "Ренко". По словам начальника управления криминальной полиции ДВД ЗКО Сергея ШЕВЧЕНКО, за несколько часов до этих событий потерпевшие пришли в кафе-бар "Ривьера" в состоянии алкогольного опьянения, где избили повара этого заведения. В результате произошел конфликт между охранниками двух увеселительных заведений. Затем охранники решили отомстить обидчикам и обстреляли автомашину охранников "Ренко". Машина, на которой передвигались преступники, задержана, а вот им удалось бежать. - В данный момент личности преступников установлены - это ЗУЛКАШЕВ Асхат Аскарович 1988 г.р. и ТУНГАТАРОВ Жансерик Нурманович 1987 г.р., - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - Они объявлены в розыск.