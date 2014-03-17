За рулем находился житель Аксая 1986 г.р. Пассажир автомашины 1984 г.р. получил огнестрельное дробовое ранение шеи - ни водитель, ни второй пассажир не пострадали. Преступники скрылись на внедорожнике темного цвета. Потерпевшие работали в ТОО "Бейбарыс", они охраняли гостиницу "Ренко". По словам, за несколько часов до этих событий потерпевшие пришли в кафе-бар "Ривьера" в состоянии алкогольного опьянения, где избили повара этого заведения. В результате произошел конфликт между охранниками двух увеселительных заведений. Затем охранники решили отомстить обидчикам и обстреляли автомашину охранников "Ренко". Машина, на которой передвигались преступники, задержана, а вот им удалось бежать. - В данный момент личности преступников установлены - это1988 г.р. и1987 г.р., - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - Они объявлены в розыск.