В Астане в понедельник, 17 марта, произошло ДТП с участием КамАЗа-автокрана и автобуса, передает корреспондент BNews.kz. В Астане примерно в 8:30 на проспекте Кабанбай батыра со стороны поселка Косшы автокран КамАЗ столкнулся с маршрутным автобусом. По словам очевидцев, КамАЗ, поворачивая на перекрестке налево, не пропустил автобус, в результате чего КамАЗ опрокинулся в кювет, а автобус перевернулся набок. Кроме того, в ДТП пострадали 2 легковых автомобиля. "Сегодня утром на кольцевой дороге (на выезде из Астаны – КазТАГ) водитель "КамАЗа"-автокрана при повороте не пропустил пассажирский маршрутный автобус №43. В результате чего произошло столкновение", - прокомментировали ДТП в ДВД Астаны. По данным ведомства, 15 человек, в числе которых водитель и пассажиры автобуса, были доставлены в больницу. Трое из пострадавших госпитализированы, еще трое после осмотра медиками отпущены домой.