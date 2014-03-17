- Мы ехали с рынка «Алтын алма» по улице Матросова и попали в эту лужу, а под ней ямы оказались. В салоне ребенок был, я думала, мы уходим под землю, - сообщила хозяйка «Газели»А. - Бампер сломали, номер отвалился, помогли жители близлежащих домов. Принесли грабли и мы начали искать, а там аж пять номеров лежит! Очевидец Аман КУЛМАГАНБЕТОВ рассказал, что такая ситуация повторяется из года в год. - Куда мы только не обращались, бесполезно. В выходные звонил в ДЭП, сказали, что машин свободных нет, - возмущается местный житель. - И сегодня с утра звоню, все время занято.