Иллюстративное фото с сайта mebel.ngs.ru Иллюстративное фото с сайта mebel.ngs.ru 75-летняя Роза Чанышева, жительница Актобе, подала в суд на арендатора квартиры за то, что ночами у него скрипит диван, пишет "Караван". Сама Роза Бектемировна живет на восьмом этаже, и шум, доносящийся из квартиры, которая находится на девятом, мешает ей спокойно спать. По словам пенсионерки, не иначе, как хозяин квартиры и его арендатор содержат там притон. Женщина требует миллион тенге за моральный ущерб. Однако приглашенные в суд хозяин квартиры №32 и арендатор заявляют, что другие соседи ни на какой шум не жалуются и полицию к ним ни разу не вызывали. Тем не менее, арендатору пришлось сделать невероятное признание: "По правде говоря, после того, как сын женился и стал жить у нас со снохой, нам с женой приходится по ночам ходить на девятый этаж. Кто мне может запретить заниматься сексом со своей женой?" Но соседка снизу не успокоилась и продолжала настаивать на том, что в квартире содержится притон. Тогда арендатор пригрозил разоблачением тем соседям, которые сдают квартиры студентам. Чем теперь закончится эта странная тяжба, покажет время.