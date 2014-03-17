- На период распутицы все пациенты, прикрепленные к данной поликлинике и нуждающиеся в медицинской помощи, могут обратиться за помощью в те медицинские учреждения, до которых им удобно дойти, то есть там, где им удобно, - сообщила. - Они могут обратиться в то медицинское учреждение, где ранее получали помощь до перехода в новую поликлинику. Напомним, что открытие поликлиники № 6 состоялось в начале декабря 2013 года, и было приурочено ко Дню Независимости. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и будет оказывать медицинскую услугу для 42 000 человек. Однако сейчас талыми водами размыло все подъездные пути к учреждению. -Я стою тут около часа уже. Хотел отвезти ребенка на прогревание, но машина застряла в грязи. Пока я сам пытался выбраться из грязевого потока, совсем «сел». Видимо, когда строили поликлинику, о дороге даже не вспоминали. Мы звонили в ДЭП, но они до сих пор не приехали, говорят, машин нет свободных. На легковом автомобиле здесь делать нечего, сами видите, здесь и трактора с трудом проезжают, - говорит местный житель Кайрат КУРМАШЕВ. Многие жители оставляют машины на трассе и идут до больницы пешком с маленькими детьми на руках.