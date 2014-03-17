Иллюстративное фото с сайта nsk.sibnovosti.ru Иллюстративное фото с сайта nsk.sibnovosti.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на замдиректора областного перинатального центра Тарбие ДЖУМАШЕВУ. По словам Тарбие ДЖУМАШЕВОЙ, только в прошлом году врачами было зарегистрировано 18 случаев криминального аборта. - За два месяца нынешнего года к нам обратились уже 6 женщин, которые прерывали беременность самостоятельно, - рассказала замдиректора. - Криминальным считается прерывание беременности, проведенное вне стен медицинских учреждений и лицами, не имеющими медицинского образования. Аборты в структуре смертности занимают 3 место, он опасен кровотечением и сепсисом. И то, и другое создает критическую ситуацию. По словам замдиректора, женщины покупают таблетки, которые должны применяться только в медицинских учреждениях под наблюдением врачей после проведения тщательного обследования, и исключения противопоказаний. Тем не менее, они их покупают на рынках и аптеках без рецепта и принимают дома. Но есть беременные, которые и вовсе применяют лекарства, предназначенные для прерывания беременности у домашних животных, или был случай, когда женщина ввела во влагалище «Деохлор Таблетки», которые применяют для дезинфекции. - Когда мы спрашиваем: где взяли, они говорят, что купили на рынке. Они не боятся умереть, - сетует врач. - Да, Всемирная организация здравоохранения медицинское прерывание беременности считает безопасным, но оно должно быть под наблюдением врачей, поскольку для применения препаратов разработана определенная схема, которая зависит от срока беременности, уровня гемоглобина, женского организма  и многого другого. Этим женщинам повезло, что они проживают в городе или близлежащих селах, и их успевали привозить в больницу. А если случится так, что их не довезут? Кроме того, аборты проводятся до 22 недель беременности. Но вот в списках женщин, которые сделали криминальный аборт сроки большие от 20 до 27 недель. Сроки большие, и это уже детоубийство. Средний возраст женщин, решившихся на криминальный аборт, от 20 до 30 лет. Среди них студентки и работающие женщины, а есть даже педагоги. На вопрос: почему они решаются на такой отчаянный шаг, а не идут в медицинские учреждения, одни отвечают, что нет денег, другие ссылаются на отсутствие времени. Самое страшное, что, сделав криминальный аборт, женщины не несут никакой ответственности.