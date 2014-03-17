С 13 по 16 марта в Талдыкоргане прошел открытый чемпионат республики по самбо и по боевому самбо среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 350 спортсменов со всех областей страны. По словам организаторов турнира, самбо в нашей стране становится популярным и уже дает хорошие результаты. Только в минувшем году на чемпионате мира по боевому самбо двое наших соотечественников завоевали медали высшей пробы. Победители этого турнира вошли в состав сборной Казахстана и смогут защищать честь страны на чемпионате Азии в Монголии, а также на мировом первенстве, которое пройдет в Японии. Среди них инспектор СОБР при ДВД ЗКО Ерболат БАЙБАТЫРОВ, который стал чемпионом Казахстана в весовой категории 57 килограммов.