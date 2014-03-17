По первоначальным данным, погибшему было около 50 лет, он работал на стройке разнорабочим 15 лет. Многоэтажный дом строится в Зачаганске, недалеко от поликлиники №6, между трассами на Самару и Саратов. Сейчас на месте работают криминалисты Зачаганского отдела полиции. Причины ЧП выясняются.