kran4Стрела башенного крана упала на рабочего, который был привлечен на строительство многоэтажного дома в Зачаганске,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рабочий погиб на месте. По первоначальным данным, погибшему было около 50 лет, он работал на стройке разнорабочим 15 лет. Многоэтажный дом строится в Зачаганске, недалеко от поликлиники №6, между трассами на Самару и Саратов. Сейчас на месте работают криминалисты Зачаганского отдела полиции. Причины ЧП выясняются.   Фото Медета МЕДРЕСОВА