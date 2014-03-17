Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 17 марта, в городском акимате прошло оперативное совещание по паводковой ситуации в городе. В результате повышения температуры началось обильное снеготаяние. Кроме того, сегодня в Уральске с утра шел дождь, позже - снег. По городу есть несколько участков, попадающие под угрозу паводка - это мкр. «Жулдыз» в северо-восточной части города, поселки  Зачаганск и Деркул. - Мы всю ситуацию по городу знаем, контролируем. На сегодняшний день  в борьбе с природной стихией задействованы 96 единиц техники - это вакуумки, экскаваторы, фрезы и другие, на помощь подключена техника ДЭП и «Батыс Су Арнасы». Зачаганск надо наиболее усиленно отрабатывать, там находится большое количество частных домов. Срочные меры сейчас принимаем по тем постройкам, которые находятся в лощинах. Сегодня  произошло подтапливание подвала детской больницы в п. Зачаганск, своевременно принятые меры силами ДЭП вода была откачена, - рассказал исполняющий обязанности акима города  Галым ОРЫНГАЛИЕВ. На совещании были назначены ответственные за районы, подверженные затоплению. За мкр. «Жулдыз» ответственен начальник отдела ЖКХ Рустем ЗАКАРИН, за поселок Деркул - местный аким Губби БЕГАЛИЕВ, за поселок Зачаганск - Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ. Юлия МУТЫЛОВА