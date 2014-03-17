Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Наиболее вероятен паводок на  реках Чаган, Чижа-2, Большой Узень. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО. На сегодняшний день, по данным Казгидромета, снежный покров составляет по г. Уральску - 24 см, Чингирлау - 32 см, Каменка - 26 см, Аксай - 22 см, Каратюба - 29 см, Сырымский район - 18 см, Акжаикский (Чапаево)  - 15 см, в остальных районах снежный покров практически сошел. В данное время на территории области все реки в зимнем режиме. Начало вскрытия  рек ожидается с 20 марта. Подъем уровня наблюдался в р. Урал в Уральске на  +1  см за сутки. На остальных реках ледостав. По данным  филиала РГП «Казводхоз» по ЗКО, с 7 по 20 марта сброс с Ириклинского водохранилища(Оренбург, РФ) составляет 360,0 м3/с. В прошлом году за аналогичный период сброс с Ириклинского водохранилища составил 120 м3/с. По бассейнам рек Малый и Большой Узень подвижки льда нет. ДЧС отмечает, что все водохранилища республиканского значения ЗКФ РГП «Казводхоз» находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску паводковых вод. - В штаб по ЧС за прошедшие сутки на территории г.Уральск поступило 71 сообщение об угрозе подтопления жилых домов, и областной детской многопрофильной  больницы п. Зачаганск. Направлено 29 заявок в МГК ДЭП. Информации о подтоплении жилых домов не подтвердились. Произведена откачка воды с улиц. Работы продолжаются, - сообщает пресс-служба. Всего по г.Уральск откачано 11 761 куб.м. воды. Вывезено 157 879 куб.м. снега. Задействовано 49 единицы техники, 54 человека, 3 мотопомпы.