«6 марта врачи Мендыкаринской ЦРБ после преждевременных родов упаковали тело новорожденного в картонную коробку и передали родственникам роженицы для захоронения, - сообщил прокурор Костанайской области М.Кайбжанов. Однако, по истечении часа отец ребенка, обнаружив, что он (Прим.- младенец) жив, самостоятельно доставили в больницу, где ребенок скончался только по истечению 3 дней», - отметил прокурор. Какие действия были проведены со стороны управления здравоохранения области, сообщил руководитель Орал Бекмагамбетов. «Когда мы эту ситуацию узнали, тут же была сформирована комиссия областным управлением здравоохранения, и они выехали на место, разобрались, в чем причина и так далее. Соответственно меры наказания были приняты тут же. Уволены медицинские работники», - сказал О.Бекмагамбетов.