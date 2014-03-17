Иллюстративное фото с сайта wpapers.ru
Правительство одобрило «девальвационный» бюджет и внесло его в парламент. Но, как выясняется, рост затрат на 400 млрд тенге связан не столько с компенсацией реальных доходов населения, сколько с очередными мегапроектами. Иными словами, под шумок расширено пространство для «распила», сообщает Forbes.kz.
Уточнение – мать увеличения
При проведении крупных экономических инициатив стало традицией использовать новую паллиативную терминологию. Вспомним хотя бы пресловутые «оптимизацию» и «секвестр». Недавнюю шоковую девальвацию окрестили «коррекцией обменного курса тенге». Не стали чиновники изменять себе и на этот раз, обогатив лексикон нелепым термином «уточнение доходов». Так вот, поступления республиканского бюджета «уточнили» на 432,5 млрд тенге ($2,4 млрд по новому курсу). Когда-то такой была вся доходная часть бюджета.
Иными словами, то, что правительство скромно именует «уточнением», представляет собой серьезнейший пересмотр главного финансового документа страны. Поступления выросли почти на 8%.
Это произошло за счет двух факторов. Во-первых, повышается экспортная таможенная пошлина на нефть с $60 до $80 за тонну (на 33%). Во-вторых, изменился курс тенге к доллару, за счет чего пересчитана экспортная выручка и налоги с нее.
Причем правительство не разделяет эти два фактора, а считает их экономическую ценность вместе – 505,5 млрд тенге. По сути, это правильно, потому что речь идет об одном и том же сырьевом секторе. Но, с другой стороны, почему правительство не показывает отдельно бюджетный эффект от девальвации? Думается, это далеко не случайно. При экспорте нефти порядка 70 млн тонн дополнительные поступления от роста ЭТП составят $1,4 млрд (256 млрд тенге). Остальное приходится на рост доходов за счет девальвации, так что мы видим, что эта цифра совсем не критична. По крайне мере, не настолько, чтобы перекрыть социальные потери для населения и репутационный ущерб для власти.
К тому же ранее запланированные доходы бюджета по другим статьям были сокращены аж на 174 млрд тенге. В основном, за счет снижения поступлений по корпоративному подоходному налогу. Правительство объясняет это снижением базы по факту 2013 года. Однако понятно, что свою роль сыграло и резкое падение курса тенге, которое ударит по доходам предприятий несырьевого сектора, в том числе самой динамичной отрасли – торговле. Поэтому можно сказать, что падение поступлений от КПН так или иначе связано с девальвацией.
Получается, что итоговая экономическая эффективность девальвации для республиканского бюджета стремится к нулю.
Париж стоит бюджета
Расходная часть увеличена также во многом за счет девальвации тенге. Во-первых, 40 млрд тенге напрямую выделены на компенсацию потерь, возникших в результате «корректировки курса тенге». Во-вторых, повышение пенсий, зарплат бюджетникам, пособий должно частично компенсировать рост цен, которые повлекло за собой обесценивание тенге. В общей сложности на эти цели предусмотрено 121,6 млрд тенге. Правительство называет этот блок расходов «социальным». Что формально вроде как правильно, но, если разобраться, то причем тут социальная поддержка?
Ведь доходы населения на самом деле не возрастут, а лишь частично догонят рост цен. Поэтому говорить о какой-то социальной направленности скорректированного бюджета не приходится.
К тому же увеличение выплат является лишь небольшой частью изменения расходной части. В целом она вырастет на 408,7 млрд тенге ($2,2 млрд). Дополнительные затраты связаны с увеличением финансирования программы «Доступное жилье – 2020» на 20,8 млрд тенге. Еще 8 млрд добавляют на программу модернизации ЖКХ. Затраты на программу «Агробизнес-2020» вырастут на 17,7 млрд тенге. Почему все эти расходы нельзя было запланировать при первоначальном варианте бюджета - остается загадкой.
Очень «уместно» на фоне девальвации смотрится решение о покупке здания для посольства в Париже за 10,6 млрд тенге ($58 млн). Это в пять раз больше, чем дополнительные суммы, выделенные на арендное жилье для очередников и молодых семей.
Как обычно, солидные деньги добавлены на знаковые проекты, расходы на которые всегда растут. ЭКСПО-2017 дополнительно получит 10 млрд тенге, Астана под ЭКСПО и Алматы под Универсиаду-2017 – по 15 млрд тенге.
Такая же сумма пойдет на реконструкцию участков автодорог Алматы - Капчагай и Астана - Темиртау. Холдинг «КазАгро» дополнительно получит 20 млрд тенге.
Таким образом, в скорректированном бюджете правительство четко выдержало приоритеты – имиджевые проекты, строительство и нацхолдинги. Иными словами, это направления, традиционно самые прозрачные и наименее эффективные с социально-экономической точки зрения. Зато они максимально удобны для тех, кто эти статьи администрирует.
Пир не вовремя
Самое поразительное, что правительство не стало резать бюджет в части административных расходов на госаппарат, а только их увеличило. Хотя это противоречит логике экономической ситуации. А она весьма безрадостна. И ура-прогнозы правительства насчет роста ВВП на 6% не должны никого вводить в заблуждение. Этот рост станет совершенно искусственной величиной, которую нагонят за счет девальвационной доходности сырьевиков и денег Нацфонда, выделяемых для кредитования экономики.
Но качественного, устойчивого роста не наблюдается. Тот факт, что правительство подняло экспортные пошлины на нефть, является симптоматичным. Посягательство на «священных коров» говорит обо всей серьезности ситуации с казной. К тому же наш кабмин, обычно очень осторожный, пошел и на такой шаг, как повышение прогнозной цены на нефть при расчете бюджета с $90 за баррель до $95. А она совсем близка к сегодняшним мировым ценам на нефть. С которыми неизвестно что будет завтра. То есть мы сейчас буквально на грани.
И хотя текущий расклад оправдывает такой прогноз, ситуация может измениться очень быстро. Например, не принимать во внимание события вокруг Украины и Крыма было бы безрассудно. Снижение цены на нефть вполне может стать той самой санкцией, которую Запад применит к России. И тогда в нашем бюджете образуется огромная дыра.
В этих условиях было бы совершенно закономерным не раздувать расходную часть бюджета, а, напротив, сократить ее за счет урезания расходов на имиджевые проекты, покупку и строительство всевозможных объектов. Рост расходов в сложной экономической ситуации оправдан лишь с той целью, чтобы стимулировать внутренний спрос, тем самым оживляя производственный сектор и создавая новые рабочие места.
Однако статьи расходов, предлагаемые правительством к увеличению, имеют очень смутную связь с внутренним рынком, а уж тем более с производственными отраслями.
Кабмин пошел ва-банк
Как изменение доходов и расходов нельзя назвать «уточнением», так и общий процесс переверстывания бюджета нельзя назвать «корректировкой». По сути, речь идет о новом бюджете. Ведь произошло не только изменение доходной и расходной части в абсолютных параметрах, но и перекроена их структура.
И все это сделано за очень короткое время, «на коленке». Хотя речь, напомним, идет об общей сумме порядка 1 трлн тенге. Вопрос о качестве бюджетного планирования поднимать уже даже неудобно. Похоже, это последнее, что заботит власть. Бюджет давно перестал быть инструментом экономической политики. Он является не ее дисциплинирующим стержнем, а пластилином, который легко поддается желаниям лоббистов.
Взять, к примеру, те же госпрограммы, сразу по трем из которых пересмотрено финансирование, хотя бюджетный год не успел даже толком начаться. О каком качестве их подготовки можно говорить? И если программы пишутся так, что финансирование по ним скачет миллиардными прыжками, то стоит ли удивляться затем провалам в их исполнении?
Второй дубль бюджета-2014 является просто воплощением вольного отношения к государственным финансам. Спешка, масштабные переделки, приоритет отдельных проектов, а не системного стимулирования целых отраслей – все это хронические болезни отечественного бюджета. Раньше они компенсировались пессимизмом правительства в отношении цен на нефть, что закладывало при любом раскладе запас прочности. Но теперь пессимизм сменился отчаянным оптимизмом в отношении и казахстанской экономики, и мировых рынков. И это делает неэффективную бюджетную конструкцию еще более уязвимой.
Раздувание бюджетных доходов и расходов – самая вредная вещь, которую можно было предпринять. Но правительство пошло именно по такому пути.