- Водитель Toyota Land Cruiser на высокой скорости ехал с моста, из-за гололеда его начало швырять из стороны в сторону, съехав с моста, он вылетел на встречную полосу и врезался в мой автобус, затем лоб в лоб столкнулся с автомашинами Mitsubishi и Nissan,- рассказал водитель ПАЗа. От удара Toyota Land Cruiser вынесло за пределы проезжей части. Водитель получил травму головы. На месте происшествия ожидают приезда скорой и сотрудников УАП ДВД.