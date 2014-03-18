avar_most9Сегодня, 18 марта, на проспекте Евразия, недалеко от оставновки 2-ая база, случилось ДТП с участием трех машин и автобуса ПАЗ, принадлежащего КХП «Желаево». - Водитель Toyota Land Cruiser  на высокой скорости ехал с моста, из-за гололеда его начало  швырять из стороны в сторону, съехав с моста, он вылетел на встречную полосу и врезался в мой автобус, затем лоб в лоб столкнулся с автомашинами Mitsubishi  и Nissan,- рассказал водитель ПАЗа. От удара Toyota Land Cruiser  вынесло за пределы проезжей части. Водитель получил травму головы. На месте происшествия ожидают приезда скорой и сотрудников УАП ДВД. Юлия МУТЫЛОВА