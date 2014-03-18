Обновлению подлежали дороги более чем на 20 улицах. Всего в минувшем году в Актобе на ремонт и реконструкцию свыше 22 километров городских дорог было выделено около 5 миллиардов тенге. Большая часть средств была затрачена на реконструкцию и расширение дорог в районе нового моста «Әз Наурыз». В ноябре 2013 года местные власти сообщили, что весной 2014-го новые дороги проверит комиссия. Если состояние дорожного полотна окажется неудовлетворительным, то подрядчики должны будут устранить все недочеты за свой счет, поскольку при заключении договоров на ремонт дорог они дали гарантию качества. Однако, откровенный брак дорожных строителей виден уже сейчас невооруженным глазом. Новый асфальт крошится, высвобождая мелкие камешки. А с наступлением оттепели, на некоторых участках, стали появляться ямы. Это на новых дорогах, прослуживших после капитального ремонта полгода. - Все выявленные дефекты подрядчиками будут устранены за счет собственных средств, - сообщилаПо ее словам, в прошлом году выполнен большой объем работ по строительству и ремонту автомобильных дорог. - Как известно, на большинстве участков дорог, которые были охвачены капитальным ремонтом, проводилась длительная кропотливая работа по переустройству инженерных сетей, расширению дорожного полотна, ремонту ливневых сооружений. Всего в рамках ремонта дорог в 2013 году проведен капитальный ремонт 1200 м водовода, 400 м тепловых сетей, а также переустройство ряда других инженерных коммуникаций, - добавила Лариса ТОМЧУК. К сведению, из 16 объектов государственной комиссией приняты только 2 объекта. Это автомобильная дорога по проспекту Абилкайыр хана - от ул.Пацаева до ул. Тилеу батыра и автомобильная дорога от Илекского моста по Хромтауской трассе до стеллы «Орск-Хромтау». - Ремонт переходящих объектов, начатых в 2013 году, планируется завершить в текущем году с наступлением благоприятных погодных условии. Для проверки состояния дорог по распоряжением акима города Актобе создана рабочая комиссия, которая будет осуществлять свою деятельность максимально прозрачно с участием представителей СМИ с широким освещением в печатных и электронных СМИ, - сообщила пресс-секретарь.