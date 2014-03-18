Иллюстративное фото с сайта www.idrive.kz Иллюстративное фото с сайта www.idrive.kz В Атырау подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель - преступник». В результате выявлены 36 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным управления административной полиции областного ДВД, за три дня усиленной проверки на дорогах, в общей сложности к административной ответственности привлечены более 1600 водителей и пешеходов. - Из 1628 человек нарушивших правила дорожного движения, 36 водителей управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также за нарушение скоростного режима на 392 водителя были оформлены административные материалы. На 23 – за выезд на встречную полосу, 115 водителей оштрафовали за то, что не пропустили пешеходов. Помимо этого было зафиксированы и другие нарушения, - сказал начальник отделения управления административной полиции Талгат МАРДЕНОВ. Более 2200 водителей управляли машиной, не пристегнувшись ремнями безопасности, 194 – вели разговор по мобильному во время управления автотранспортом. Кроме водителей нарушали правила ПДД и пешеходы. В общей сложности были зафиксированы 52 пешехода с различными нарушениями. Примечательно, что сотрудники административной полиции проводили проверку и транспортных средств, принадлежащих сотрудникам органов внутренних дел. Два сотрудника были наказаны за нарушения.