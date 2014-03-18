Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 18 марта, в Актобе  начал работу городской  противопаводковый штаб для принятия оперативных мер в ходе весеннего паводка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акимата города. Как и в прежние годы штаб расположен  в 11 микрорайоне у здания АО «Казахтелеком». Телефоны штаба: 23-38-35, 23-55-43. Как сообщил руководитель отдела ЧС аппарата акима города Бекболат НУРАШЕВ,  для принятия оперативных мер будет задействовано порядка 90 единиц водооткачивающей техники, а также 8 автоцистерн объемом 25 кубических метров, 3 передвижных насоса,  10 единиц тяжелой техники, в том числе кран, экскаваторы, бульдозеры и др. Имеется достаточное количество инертных материалов, отметили в пресс-службе акимата Актобе.