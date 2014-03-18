Фото с сайта ru.wikipedia.org Фото с сайта ru.wikipedia.org Центризбирком Украины зарегистрировал первого кандидата в президенты страны на выборах, которые назначены на 25 мая. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комиссии, им стал бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Имя Кузьмина связывают с делом бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, осужденной в 2011 году за превышение служебных полномочий. Ее представители обвинили бывшего заместителя генпрокурора в фальсификации уголовного дела, в связи с чем следственные органы намерены вызвать Кузьмина на допрос. При этом на данный момент дело в его отношении не возбуждалось, а на период президентской кампании у него будет иммунитет от уголовного преследования. Президентские выборы пройдут на Украине 25 мая в соответствии с решением нового руководства страны, пришедшего к власти в конце февраля после нескольких месяцев массовых протестов против политики президента Виктора Януковича. Сам он был отстранен от власти и уехал в Россию. Досрочные выборы президента в мае 2014 года Янукович назвал нелегитимными, добавив, что, по его мнению, они будут проходить в атмосфере тотального контроля со стороны «экстремистских сил». Янукович считает себя действующим президентом Украины, отмечая, что его отправили в отставку в обход процедуры импичмента, что противоречит конституции страны. Той же позиции придерживаются российские власти. В свою очередь США и Евросоюз уже выразили готовность сотрудничать с новым руководством страны, в том числе с Александром Турчиновым, исполняющим обязанности президента до выборов.