Департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело в отношении офицера отдела кадров воинской части №2030 пограничной службы КНБ РК.подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. По данным пресс-службы ДБЭКП по Актюбинской области, в январе текущего года АЙТБЕКОВ путем обмана и злоупотребления доверием, обещая оказать содействие в трудоустройстве гр-ну С. в войсковую часть 2030 пограничной службы КНБ РК, путем подстрекательства к даче взятки должностному лицу завладел денежными средствами на общую сумму 125 тысяч тенге. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.