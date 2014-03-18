Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 34-летний житель Атырау утонул в Урале во время рыбалки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным водно-спасательной службы, трагедия произошла на реке Урал. Мужчина пришел порыбачить, но провалился под тонкий слой льда. Его тело было обнаружено и извлечено из воды спасателями-водолазами ЧС. В поисках были задействованы 5 человек и одна единица техники, уточнили в областном ДЧС. Напомним, два дня назад катер «Генерал Ерниязов» прошелся по реке в черте города и взломал лед. Плюсовая температура, которая держится в Атырау уже неделю, привела к таянию льда. Но сотрудники ЧС и спасательных служб решили ускорить процесс, взломав ледяной покров реки. Все рыбаки и жители были предупреждены о том, что сейчас опасно находиться на льду.