На место сразу же прибыли экстренные службы, в том числе аварийная служба предприятия «КазТрансГазАймак». Пострадавшего ребенка забрала «скорая». - Мы здесь арендовали дом. Я был на работе с утра, - рассказал дедушка ребенка Бакыт-ата, - я уходил в 7.30 утра, газ был на фитиле, не знаем, что произошло. На ребенка упал кирпич, родители с ним сейчас в травмпункте. В данный момент в доме отключен газ, идет разбирательство.