- Гизатулла Темирович, что у нас с новой поликлиникой в районе Зачаганска, вы ее закрыли? - обратился аким ЗКО к заместителю начальника управления здравоохранения ЛЯМОВУ. - Нет, поликлиника функционирует, но туда тяжело добраться. И для тех, кто не может, мы открыли наш старый корпус в районе медколледжа, там сейчас принимают врачи с новой поликлиники, они у нас разделились, проблем с охватом нет, - доложил. - Что касается областной детской больницы, вчера талая вода через проемы канализационного коллектора прошла в подвал больницы, но благодаря совместным усилиям «БатысСуАрнасы» и коммунальных служб города проблема была ликвидирована быстро. На сегодняшний день все объекты здравоохранения работают в штатном режиме.добавил, что инфраструктуру к новой поликлинике, сданной в эксплуатацию в декабре прошлого года, начнут подводить в этом году. - В прошлом году мы сдали только корпус новой поликлиники в Зачаганске, в этом году запланировано проведение к поликлинике инфраструктуры, это освещение, дорога, водоотводы и тротуары, на следующий год с этим участком проблем у нас быть не должно, - добавил первый заместитель акима области Серик ШАПКЕНОВ. В этой связипризвал оперативно информировать население. - Не нужно эту информацию скрывать от жителей, ведите разъяснительную работу как с посетителями поликлиники, так и в СМИ, люди должны знать, что в этом году там будет проведена инфраструктура, - высказался аким ЗКО. - Конечно, всем понятно, что за один день все не построишь, даже за год решить все проблемы области невозможно, но из года в год динамика должна быть только положительной, и люди должны знать, что их ждет впереди. Вышеназванные проблемы в пригороде из-за недочетов проектировщиков, и если бы проектировщики сделали все правильно, то не нужно было бы качать воду с подвала больницы, героически разрушать дороги во время паводка. Сами себе проблемы создаем, давно пора научиться не наступать на одни и те же грабли.