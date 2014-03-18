Иллюстративное фото с сайта sky-hope.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта sky-hope.livejournal.com Второй пилот пропавшего Boeing-777 компании Malaysia Airlines был последним, кто связывался с наземными службами до исчезновения лайнера. Следователи полагают, что он или капитан воздушного судна могли совершить самоубийство, прихватив с собой жизни 239 пассажиров и членов экипажа, сообщает Newsru. Как уточняет Reuters, никаких следов лайнера, пропавшего 8 марта по пути из Куала-Лумпура в Пекин, обнаружить не удалось. Следователи все больше уверены в том, что самолет был уведен за тысячи миль от курса кем-то, хорошо знакомым с Boeing-777 и к устройством коммерческой навигации. Спасательные службы обследователи территорию, простирающуюся от берегов Каспийского моря на севере до южной части Индийского океана и продолжают поиски. Представитель авиакомпании Ахмад Джахари Яхья на пресс-конференции в понедельник рассказал, что до сих пор неизвестно, когда именно были отключены автоматические системы слежения самолета. Но подозрения в угоне или саботаже укрепились после того, как выяснилось, что последняя радиограмма с борта самолета ("все в порядке, спокойной ночи") пришла в тот момент, когда система слежения ACARS была уже отключена. Лайнер исчез с радаров систем управления воздушным движением восточного побережья Малайзии менее чем через час после вылета из Куала-Лумпура. Малайзийская полиция продолжает проверки пилотов, членов экипажа и наземного персонала в надежде обнаружить хоть какую-то зацепку. Исполняющий обязанности министра транспорта Малайзии Хишамуддин Хусейн сказал журналистам, что самоубийство командира экипажа или второго пилота является одной из нескольких рассматриваемых версий. Насколько удалось установить, никого, кто был бы связан с боевиками, имел политические или уголовные мотивы для угона или крушения самолета, на борту не было. Напомним, ранее высказывались предположения, что пропавший Boeing-777 мог оказаться на территории Казахстана, попасть на контролируемую талибами территорию Афганистана или Пакистана либо следовать одним из двух воздушных коридоров, один из которых уходит на север, а второй охватывает юг Индонезии и часть Индийского океана. Напомним, ранее высказывались предположения, что пропавший Boeing-777 мог оказаться на территории Казахстана, попасть на контролируемую талибами территорию Афганистана или Пакистана либо следовать одним из двух воздушных коридоров, один из которых уходит на север, а второй охватывает юг Индонезии и часть Индийского океана.