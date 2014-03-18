Следствием установлено, что Ринат НУРУШЕВ, будучи генеральным директором АО «ЖТЭ» в период 2011-2013 годов, в составе созданной им ОПГ в лице руководства предприятия ТОО «Спецкомплектация», а такжеа на протяжении двух лет реализовывал разработанную преступную схему хищения денежных средств предприятия в особо крупном размере. НУРУШЕВ перечислял денежные средства по 5 договорам о государственных закупках на трубную и иную металлопродукцию на счет ТОО «Спецкомплектация». Директор ТОО «Спецкомплектация» Иралия НЕВГАД осуществляла дальнейшее перечисление данных денежных средств на счет афиллированного предприятия ИП «Арматрейд», руководителем которого является ее супруг - Виктор НЕВГАД. В свою очередь, Виктор НЕВГАД снимал со счета перечисленные денежные средства, часть из которых передавал через «посредника» Тахира МЯСОУТОВА бывшему генеральному директору АО «ЖТЭ». Ринат НУРУШЕВ использовал эти деньги на "собственные нужды и личные материальные потребности". Таким образом, за период 2011-2013 годов, в результате преступных действий этой группы, государству в лице АО «ЖТЭ» был причинен материальный ущерб на общую сумму 127 млн 350 тыс. тенге. Всего НУРУШЕВУ предъявляют обвинения по шести эпизодам. Также бывшему президенту предъявлено обвинение по шести эпизодам УК РК и вышеуказанным членам преступной группировки по факту хищения денежных средств АО «ЖТЭ» в сумме 13 млн 230 тыс. тенге при осуществлении мнимой поставки труб. В настоящее время гражданин НУРУШЕВ находится под арестом, а Виктор НЕВГАД с учетом добровольной выплаты государству 1 млн тенге уральским городским судом был взят под домашний арест. Таким образом, в результате преступных действий под руководством НУРУШЕВА государству был причинен материальный ущерб на общую сумму более 140 млн тенге и нанесения имущественного вреда АО «ЖТЭ» на сумму более 235 млн тенге. - Уголовное дело направлено в порядке ст. 280 УПК РК надзирающему прокурору, которым принято решение о предании обвиняемых суду. Окончательное решение о виновности или невиновности НУРУШЕВА и НЕВГАДА будет принято судом, - рассказал помощник прокурора области Юрий АСТАФЬЕВ. Экс-президенту АО "Жайыктеплоэнерго" Ринату НУРУШЕВУ грозит от 7 до 12 лет.