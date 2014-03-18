Кстати, накануне, 17 марта, МЧС РК через операторов сотовой связи распространило информацию о штормовом предупреждении, в котором указывалось, что сила ветра будет достигать 20-25 метров. Во вторник, 18 марта, в первой половине дня сильными порывами ветра была сорвана часть крыши жилого пятиэтажного дома по улице Актюбинская, 1. Место происшествия было оцеплено нарядом полиции – во двор дома не запускали частный транспорт, людей, идущих в магазин на первом этаже дома, предупреждали об опасности. Когда на место прибыли журналисты, на крыше дома работали спасатели областного департамента ЧС. Между тем на территории одного ТОО, расположенного на улице Говорова, слетевшая крыша офиса обрушилась на три легковые машины и один микроавтобус. По словам самих работников ТОО, пострадавших нет, но транспортным средствам нанесен значительный ущерб. К месту происшествия для разбора завалов выехали подразделения областного ДЧС.