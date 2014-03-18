Согласно словарному значению, холостяк — это мужчина, не связанный узами брака. Но что делать, если у него есть девушка? Это еще не означает, что он "снят с рынка". В наш список самых богатых холостяков попали несколько человек, которым в данный момент приписывают романтические отношения с противоположным полом. При составлении рейтинга не учитывались недавно разведенные миллиардеры.

$11,1 млрд37 лет102Колумбия Алехандро Санто-Доминго Давила — самый богатый миллиардер-холостяк. Выпускник Гарварда и коллекционер произведений искусства владеет одним из крупнейших в мире "пивных" состояний (унаследовал компанию Santo Domingo Group, объединяющую в том числе и пивные компании) и частным островом в Карибском море. Также он входит в попечительский совет музея искусств "Метрополитен". В последние годы Алехандро Санто-Доминго Давила тесно общался с наследницей медиаимперии Херста Амандой Херст и моделью журнала Sports Illustrated Джули Хендерсон.

2. Ян Кум

$6,8 млрд38 лет202США Новый участник списка Ян Кум вступил в клуб миллиардеров в 2014 году, когда Facebook анонсировал покупку созданного Кумом приложения WhatsApp за $19 млрд. Родившийся и выросший в деревне под Киевом, Кум до эмиграции в США занимался боксом и слушал американского рэпера Kanye West.

3. Эдуардо Саверин

$4,1 млрд31 год367Бразилия Самый загадочный сооснователь Facebook до сих пор владеет 2,2% социальной сети. Акции Facebook за прошлый год выросли более чем на 130%, состояние предпринимателя соответственно увеличилось еще на $2 млрд. Родившийся в Бразилии и окончивший Гарвард, Саверин отказался от американского гражданства в 2012 году и сейчас живет в Сингапуре. Потенциальные невесты могут найти его в Filte – самом эксклюзивном ночном клубе Сингапура, где он регулярно бывает.

4. Роберт Пера

$2,7 млрд35 лет642США Роберт Пера вновь стал завидным женихом-миллиардером после годичного отсутствия в списке Forbes. Пера вернулся в него благодаря отличным показателям своей компании Ubiquiti Networks, выпускающей оборудование для беспроводных сетей.

$2,2 млрд37 лет796США Сертифицированный массажист Джек Дорси — один из самых энергичных миллиардеров в Кремниевой долине. Он основал компании стоимостью в несколько миллиардов долларов: сервис микроблогов Twitter (Дорси принадлежат 5% акций) и сервис мобильных платежей Square, в котором ему принадлежит 29% акций.

$2 млрд52 года869США Удачными инвестициями Николас Берггрюен смог увеличить семейное состояние, сколоченное его отцом. Страстный коллекционер, Берггрюен владеет произведениями Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баския и Джеффа Кунса. Так называемый "бездомный миллиардер" недавно купил, наконец, дома в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

$1,6 млрд30 лет1092Германия Холостяк и автогонщик, который живет в семейном замке в Германии. Он — 12-й князь из рода Турн-и-Таксисов, владеющих семейной крепостью и обширными лесными угодьями в Баварии. Альберт впервые попал в список Forbes в 8 лет, но унаследовал свое состояние только в день своего 18-летия. Среди прочего в его активах значится 36 000 гектаров леса в Германии.

$1,6 млрд37 лет1092Япония У самого завидного жениха Японии Йошикацу Танака был трудный год. Стоимость акций его компании Gree, разрабатывающей социальные игры для мобильных устройств, упала больше чем на 20%.

$1,35 млрд39 лет1270США В 2013 году благодаря стремительному росту стоимости онлайн-фотобанка Shutterstock его владелец Джон Оринджер стал первым нью-йоркским миллиардером, создавшим высокотехнологичную компанию. Выпускник Колумбийского университета Оринджер снимает квартиру в Нью-Йорке и летает на собственном вертолете.

10. Дрю Хьюстон

$1,2 млрд30 лет1372США Сооснователь и генеральный директор Dropbox присоединился к клубу богатейших холостяков в январе, когда по итогам нового раунда инвестиций его компания была оценена почти в $10 млрд. Это сделало Dropbox самой дорогой частной хай-тек-компанией, а самого Хьюстона – завидным женихом. Хьюстон основал Dropbox, облачное хранилище данных, вместе с Арашем Фердуоси в 2007 году. Ходят слухи, что Dropbox планирует выйти на IPO в 2014 году. В этом случае его состояние только вырастет.