С 21 по 22 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные празднованию Наурыз мейрамы. 21 марта в 11.00 на площади С.Датова пройдет торжественное открытие Наурыз мейрамы. 21 марта в 14.00 в парке им. Кирова пройдет концертная программа. 22 марта в 11.00 на площади имени Чапаева (район железнодорожного вокзала) будет концертная программа Согласно закону, государственный праздник Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта включительно. При этом выходные дни с субботы, 22 марта, и воскресенья, 23 марта,  переносятся на понедельник, 24 марта, и вторник, 25 марта. Таким образом,  казахстанцы будут отдыхать пять дней.   Юлия МУТЫЛОВА