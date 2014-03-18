Подписан договор о включении Крыма в состав России
Кадр: RT Президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый 18 марта подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Документ опубликован на сайте Кремля. Теперь российский парламент должен ратифицировать этот договор. Еще одним этапом присоединения Крыма станет изменение Конституции РФ. Ранее во вторник Путин поручил депутатом разработать соответствующие поправки. В договоре сказано, что Крым считается принятым в Россию с даты подписания документа. В соответствии с документом в РФ появятся два новых субъекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. До 1 января 2015 года устанавливается переходный период, в течение которого новые субъекты будут интегрированы в правовую, экономическую, финансовую и кредитную системы России. Ближайшие выборы в Крыму пройдут в сентябре 2015 года. Согласно документу, все граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Крыму, получают российское гражданства. Те, кто хочет оставить прежний паспорт, должны в ближайший месяц заявить о своем желании. Ранее, 17 марта, власти Крыма объявили о своей независимости. Это решение они обосновали референдумом, во время которого более 96 процентов жителей автономии проголосовали за присоединения к России. Официальная Москва признала проведение референдума законным, в то время как США и Евросоюз отказывают ему в легитимности.