Фото ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин пришел на митинг за воссоединение России с Крымом и Севастополем, который начался во вторник вечером в центре Москвы. Митинг-концерт "Мы вместе" проходит на Красной площади. Телеканал "Россия 24" и Вести.Ru ведут прямую трансляцию.
Президент РФ подчеркнул, что сегодня "очень радостный, светлый праздничный день". "После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки — в Россию", — сказал Владимир Путин. Он поблагодарил крымчан и севастопольцев за их решительную позицию, ясно выраженную волю быть вместе с Россией.
Митинг-концерт "Мы вместе" организовали общественные, патриотические ветеранские и молодежные организации.
Как отмечает ИТАР-ТАСС
, на Красной площади собрались десятки тысяч человек. Люди стоят с российскими, "георгиевскими" флагами, флагами партий "Единая Россия", ЛДПР, общественных движений "Георгиевцы", "Офицеры России", "Россия молодая", "Молодая гвардия", "Местные", "Партия Великое Отечество". Многие держат в руках плакаты с лозунгами, среди которых: "Крым с нами", "Добро пожаловать", Мы вместе!", "Мы за мир!", "Россия и Крым едины", "Крым — русская земля", "Чужого не надо, своего не отдадим", "Верим Путину!", "За братский народ".
На Манежной площади установлен большой экран, по которому ведется трансляция происходящего на главной площади страны. Место проведения акции оцеплено полицейскими. Проход осуществляется через рамки, оборудованные металлодетекторами. Часть из них находится у метро "Площадь революции", другая у Исторического музея. Здесь также дежурят сотрудники МЧС и медики. В районе площади Революции находятся десятки автомобилей правоохранительных органов. Вся Красная площадь заполнена людьми.
Ранее во вторник президент РФ выступил с внеочередным обращением к Федеральному Собранию, посвященным вхождению Крыма в состав России. Позже в Кремле с участием президента был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.
На общекрымский референдум 16 марта были вынесены два вопроса: "1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"
22 февраля Верховная рада Украины приняла постановление о самоустранении президента Виктора Януковича от исполнения конституционных обязанностей и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая.
Беспорядки на Украине привели к многочисленным жертвам: более 80 погибших, сотни ранены. Виктор Янукович объявил досрочные выборы президента. 20, 22 и 23 февраля на Украине были Днями траура. Условное перемирие в центре Киева длилось всего несколько часов. Экстремисты вновь перешли к активным действиям (ФОТО). Было применено огнестрельное оружие. В конце февраля около здания харьковской обладминистрации разгорелась стычка между радикалами "Правого сектора" и участниками вече "За Харьков". Пострадали десятки человек.
Массовые акции протеста происходят на Украине с конца 2013 года. Они начались после того, как президент Украины Виктор Янукович на саммите в Вильнюсе отказался подписать соглашение о партнерстве с Евросоюзом.
Между тем, власти Крыма, отказавшиеся признать новое украинское руководство, провели референдум о статусе полуострова. 96 процентов участников голосования выступили за его присоединение к России. Официальный Киев, а также США и Евросоюз сочли референдум нелегетимным.