Иллюстративное фото с сайта vse.kz Иллюстративное фото с сайта vse.kz Цены на квартиры по программе "Доступное жилье" поднимутся, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра регионального развития РК Серика Нокина. "По итогам проведенной аналитической работы рассмотрен вопрос об увеличении цен на жилье в рамках программы по линиям АО "Жилстройсбербанк Казахстана" и АО "ИО "КИК" (Казахстанская ипотечная компания - Прим.автора) в регионах приблизительно на 10 тысяч тенге за 1 квадратный метр. В городах Астана и Алматы цены на жилье не меняются", - сообщил Нокин в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz. По его словам, предполагаемое время утверждения проекта - конец 1 квартала текущего года. Вице-министр пояснил, что основными причинами роста стоимости строительства в период с 2011 по 2013 годы с учетом доли в общей стоимости являются: применение энергоэффективности (около 7 процентов от стоимости проекта), рост стоимости строительных материалов (доля в проекте - около 70 процентов, рост - около 8 процентов), заработной платы (доля в проекте - около 10 процентов, рост - около 30 процентов), эксплуатации строительных машин и механизмов (доля в проекте - около 2 процентов, рост - около 10 процентов). "В рамках программы предусматривается ежегодная индексация цен с учетом инфляции. В то же время ход реализации программы выявляет ряд факторов, согласно которым стоимость 1 квадратного метра жилья в рамках программы не соответствует фактическим расходам на строительство жилья, что может привести к срыву реализации программы", - отметил Нокин.