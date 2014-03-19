По данным областного ДЧС проведено экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором выясняли ущерб нанесенный стихией. Точно известно, что жертв и пострадавших нет. В общей сложности по области с 36 объектов была сорвана кровля, в том числе на 16 социальных объектах и 20 жилых домов. Также были перебои с электроснабжением в 13 населенных пунктах. 7 в пригородных округах, 2 в черте областного центра и 4 в районах области. На данный момент созданы областные и районные штабы по ликвидации ЧС. Как отметили в Департаменте по ЧС, в ликвидации стихийного бедствия были задействованы более 320 человек и более 80 единиц спецтехники ЧС и отрядов экстренного реагирования местных исполнительных органов.