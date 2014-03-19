atyrau0033232318 марта в Атырауской области было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 25 м/c. В результате порывистого ветра пострадали 36 строений по всей области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного ДЧС проведено экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором выясняли ущерб нанесенный стихией. Точно известно, что жертв и пострадавших нет. В общей сложности по области с 36 объектов была сорвана кровля, в том числе на 16 социальных объектах и 20 жилых домов. Также были перебои с электроснабжением в 13 населенных пунктах. 7 в пригородных округах, 2 в черте областного центра и 4 в районах области. На данный момент созданы областные и районные штабы по ликвидации ЧС. Как отметили в Департаменте по ЧС, в ликвидации стихийного бедствия были задействованы более 320 человек и более 80 единиц спецтехники ЧС и отрядов экстренного реагирования местных исполнительных органов.