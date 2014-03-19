Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает департамент ЧС со ссылкой на "Казгидромет". 19-20 марта в городе Уральск и местами по области ожидаются осадки, туман, гололед. Также усилится юго-западный ветер до 15-20 м/с. В департаменте по ЧС порекомендовали жителям города и области воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.