Сказки под авторством некой Сионеллы ПЕТРОВОЙ ученикам начальных классов раздали в школе как внеклассное чтение. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили родителей детей, которые решили сначала прочитать эти сказки и пришли в ужас. Обе сказки, рекомендованные горОО, пропагандируют однополые отношения и нетрадиционную сексуальную ориентацию. - Ребенок мой учится в третьем классе. На днях учительница раздала всему классу распечатки из Интернета - это была «Сказка про принцессу, принца и рыцаря». Литература была дана как дополнительное чтение. Прежде чем раздать тексты, учительница прочитала текст перед всем классом, после чего сказала, что все должны прочитать дома, а потом пересказать, как они поняли эту сказку, - рассказала мать 9-летнего ученика Мария. - Мой сын болел, и мы сразу не читали эту сказку, но потом позвонила мать одноклассника моего ребенка и поинтересовалась, читали ли мы заданную литературу и посоветовала сначала прочитать самой. Я прочитала и пришла в ужас. Это бомба замедленного действия! После этого Мария обзвонила всех знакомых, чьи дети ходят также в третий класс, но в другие школы. Оказалось, что сказки Сионеллы ПЕТРОВОЙ с пометкой «18+» были рекомендованы и в других школах. Например, «Сказка о книголюбе», где юный книголюб влюбляется в принца, увидев его в женском платье. А принц признается, что ему никогда не нравились женщины. Влюбленным помогает крестная фея книголюба, пара женится и живет долго и счастливо. В «Сказке про принцессу, принца и рыцаря» похожая история. Принц приезжает свататься к принцессе, но встречает во дворце рыцаря и влюбляется в него. Рыцарь отвечает взаимностью, они бросают принцессу и уезжают жить-поживать, да добра поживать. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» попросили прокомментировать директора одной из школ города. - Да, действительно, такие сказки наши учителя раздавали детям как внеклассное чтение. Литература рекомендована городским отделом образования. По плану дети должны были прочитать эти сказки 6, 7, 8 марта, на внеклассное чтение отводилось по три часа, - рассказал директор школы №16 Василий КАРЕНСКИХ. При этом Василий КАРЕНСКИХ ответил, что новые сказки он сам не читал, и не знал, что они имеют возрастное ограничение. Также мы выяснили, что Сионелла ПЕТРОВА пишет литературу эротического содержания для взрослых. В горОО Уральска пока от комментариев воздерживаются, ссылаясь на отсутствие в городе первого руководителя.