Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Водители трех маршрутов отказались возить пассажиров по улице Алматинской, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 19 марта маршруты сразу трех автобусов № 52, 33 и 43 изменили свои маршруты. Теперь люди не смогут доехать до роддома №2 и онкодиспансера. - Изменение маршрута это вынужденная мера, - рассказывает директор ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир ЮРКЕВИЧ. - Так как это стало небезопасно как для техники, так и самих пассажиров. Новые маршруты были утверждены в транспортном отделе ЖКХ, со вчерашнего дня в наших автобусах были размещены объявления о новом маршруте. Будем надеяться, что в ближайшее время ремонтом дороги займутся вплотную, как и обещали городские власти. С 19 марта автобусы, чьи маршруты проходили по улице Алматинская, будут объезжать её по следующей схеме: с моста «Автопарк» автобусы будут сворачивать на улицу Жамбыла, затем на улицу Космическая и далее проезжать по улице Гагарина, которая расположена параллельно Алматинской. Таким образом, по новому маршруту не будет остановок "СОШ № 31" и остановки по ул. Почтовой.