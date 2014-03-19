Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на главного специалиста УЧС г.Уральск Нурболата ЕГИНБАЕВА. Взрывные работы на реках Чаган и Деркул начали проводить вчера, 18 марта. Сегодня с раннего утра взрывники начали взрывать лед на реке Чаган в садоводческом обществе «Здоровье». По словам Нурболата ЕГИНБАЕВА, взрывы проводят на изгибах рек, в которых могут образоваться ледяные заторы. - Мощность взрывчатки зависит от расположения строений вблизи места взрыва, - говорит Нурболат ЕГИНБАЕВ. - Например, здесь рядом расположены дома, которым сильный взрыв может повредить. Поэтому в каждую лунку здесь закладывали один килограмм взрывчатки. Там, где строений нет, закладывают два килограмма в одну лунку. - Хочу сказать спасибо ребятам, которые делают такую хорошую работу, - говорит председатель садоводческого общества «Здоровье». - Не верьте тем, кто жалуется на взрывы. Это те, кто не пережил паводок 2011 года. Я тогда на моторной лодке над своей машиной проплывал. Представляете, сколько у нас воды было? В Уральске порядка 17 мест, где ежегодно взрывают лед. vzryv_led5vzryv_led4vzryv_led4 vzryv_led3vzryv_led6vzryv_led1vzryv_led7vzryv_led2  