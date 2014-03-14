- Проблема в том, что банки с неохотой или же вовсе не берут в залог имущество, находящееся в поселках. А если же и берет, то для оформления кредита с каждым днем запрашивают все больше документов. Для оформления житель, к примеру, Сайхина должен преодолеть 500 км, чтоб сдать бумаги, потом надо приехать в город для рассмотрения, это опять 500 км. Если открыть филиал, то людям будет намного проще, - рассказал. По словам Нурлана НОГАЕВА, нежелание банков сотрудничать с районами приводит к снижению как рабочих мест, так и к потере вложений со стороны населения. - По данному вопросу скажу так, для открытия филиалов нужно соответствующее помещение для хранения денег. Также для установления банкоматов надо надлежащее состояние дорог, которое в нашем регионе отсутствует, к примеру, возьмем Таскалу. Если откроются филиалы, то поставки наличности должны быть бесперебойны, а то получится как с пенсией недавно, когда оборот задержался на 20 минут, а раздули скандал, что нам потом неделю пришлось оправдываться, - заявила. Аким региона опроверг слова представителя Нацбанка: - Позвольте с вами не согласиться, когда вы в последний раз были в Каратобе? Спросите у акима района, у них давно решена проблема с дорогами. Смотря на вас, хочется процитировать Никиту МИХАЛКОВА: «Выехал за пределы Садового кольца, обнаружил, что там тоже жизнь». Аким Жанибекского района выдвинул свои предложения по открытию обменных пунктов. Как известно, район находятся на границе с Россией, и у них больше товарооборота с Волгоградом, но большинство предпринимателей едут в Уральск за 500 км, чтобы обменять валюту в тенге. - Открытие пунктов обмена валюты в приграничных районах - это хороший доход для банков. Не понимаю, почему ни один из присутствующих на совещании представителей банков не выдвинул такое предложение, - сказал. С таким предложением к. Представительница банка сказала, что такая идея в будущем имеет место быть, но пока неосуществима, так как у них всего 4 филиала - 3 в Уральске и 1 в Аксае. Пока в их стратегии главное место занимает расширение в городских пределах, а уж потом в районах. Нурлан НОГАЕВ отметил свое недовольство по поводу молчания банкиров: -Господа банкиры, у меня не бенефис, и ваши грустные лица меня не радуют. На каждом совещании одно и то же, я сижу моноложу, а вы отмалчиваетесь, иногда отвечаете, если в лоб спрошу, тогда к чему собираться вообще? На данный момент во всех районах области бесперебойно с денежным оборотом работает только «Казпочта», которая осуществляет все виды услуг, связанных с переводом, оплатой за коммунальные услуги, а также и обменом валюты.