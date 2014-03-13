В Атырау в эти дни каждый желающий может обратиться со своими вопросами и предложениями к дорожным полицейским непосредственно на дороге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В области стартовала акция «Приемная на дороге», в ходе которой представители дорожно-патрульной полиции встретятся с коллективами крупных перевозчиков, а также организуют работу приемной на дороге. Главная цель - информатизация граждан, причем как водителей авто, так и просто пешеходов, о последних изменениях в законодательстве, правилах несения службы дорожными полицейскими. - Население достаточно много интересуется о порядке несения службы дорожной полицией. Много вопросов связано с изменением административного законодательства. Вы прекрасно знаете, сейчас много изменений и готовится много законов, связанных с порядком несения службы дорожно-патрульной полицией, а также вопросов, касающихся организации дорожного движения, - рассказывает начальник отделения организации дорожного движения ДПС УАП ДВД Талгат МАРДЕНОВ. По словам самих полицейских, с начала этого года ситуацию на дорогах удалось в буквальном смысле переломить в лучшую сторону. По итогам первых двух месяцев отмечается значительное снижение аварий и смертности на автодорогах области. uapatyrau1 uapatyrau2 uapatyrau3 uapatyrau4 uapatyrau5