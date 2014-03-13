Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Зарплату повысят полутора миллионам гражданских служащих в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz. Об этом сегодня завила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в Мажилисе в ходе презентации проекта поправок по вопросам социального обеспечения. "С апреля текущего года предусматривается повышение оплаты труда гражданских служащих за счет введения ежемесячной надбавки за особые условия труда в размере 10 процентов к должностным окладам", - сообщила министр. По ее словам, повышение касается 1,5 миллиона человек, из них 1 миллион 100 тысяч - это гражданские служащие, 236 тысяч 800 - неквалифицированные рабочие, 88 тысяч 500 человек - внештатные работники. Она добавила, что на повышение зарплаты выделено 63 миллиарда 500 миллионов тенге. Напомним, в своем послании, озвученном в январе этого года, Глава государства поручил разработать и внедрить с 1 июля 2015 года новую модель оплаты труда гражданских служащих, которая предусматривает повышение зарплаты работникам здравоохранения - до 28 процентов, образования – до 29 процентов, социальной защиты – до 40 процентов. Кроме того, Президент поручил с июля 2015 года повысить на 25 процентов размеры социальных пособий по инвалидности и утере кормильца.